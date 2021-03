Tina Turner muestra una relación “abusiva” y el sueño del Rock and Roll en nuevo tráiler de “Tina”

Anna Mae Bullock más conocida como Tina Turner, apareció en un nuevo tráiler que se lanzó de su documental para hablar sobre su pasada relación abusiva con su ex esposo y también sobre la otra mitad del dúo Ike & Tina y cómo ella luchó por hacerse un nombre por sí misma.

“Tuve una vida abusiva. No hay otra manera de contar la historia”, cuenta quien es parte del Salón de la Fama del Rock and Roll en el video. “En el divorcio no obtuve nada. Sin dinero, sin casa. Así que dije, ‘Solo tomaré mi nombre'”.

Más tarde, la artista de 81 años, explica con una voz en off que su sueño era convertirse en “la primera cantante de rock ‘n’ roll negra en llenar lugares como los [Rolling] Stones”.

Aquello lo hizo posible. En la gira final de la artista ganadora de ocho premios Grammy, la “Tina: 50th Anniversary”, es una de las más taquilleras de todos los tiempos y fue la gira número 9 con mayores ganancias de 2009, según Billboard Boxscore.

“Tina” ofrece una mirada reveladora a la vida y carrera de la reina del Rock ‘n’ Roll, desde su éxito inicial en los años 60 hasta su resurgimiento como fenómeno global con uno de los mayores regresos en la historia de la música en los años 80.

El próximo sábado 27 de marzo a través de las pantallas de HBO y HBO Max se lanzará el documental.

Revisa aquí el trailer