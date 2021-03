Grammys 2021: Taylor Swift, Fito Paez y Benyoncé fueron ganadores esta noche

Este domingo 14 de marzo se llevo a cabo la noche más importante para la industria de la música, los Grammys 2021. Debido al coronavirus y a las medidas sanitarias que tomó la producción, este año la ceremonia se realizó sin audiencia, solo con algunos presentadores y artistas.

La ceremonia a cargo del humorista Trevor Noah comenzó con la actuación de Harry Styles, desde el escenario del Staples Center de Los Ángeles, con su hit “Watermelon Sugar”. Luego lo siguió Billie Eilish para cantar “Everything I Wanted”.

También, Bad Bunny se hizo presente cantando Dákiti junto a Jhay Cortez. Luego Dua Lipa interpretó “Don’t Start Now” y “Levitating” de su disco “Future Nostalgia”, que competía en la categoría Álbum del año.

Taylor Swift, nominada en esta edición en seis categorías por su disco “Folklore”, interpretó “Cardigan” “August” y “Willow”. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Brittany Howard y Chris Martin de “Coldplay” hicieron un tributo a los músicos fallecidos en el último año.

Otras de las sorpresas este año fue la presentación del exitoso grupo surcoreano BTS, quienes interpretaron “Dynamite”. Por otro lado, Beyoncé se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Grammy con 28 trofeos.

Estos premios no estuvieron exentos de polémicas, ya que The Weeknd anunció que desde ahora saboteará esta instancia, por no recibir ningún reconocimiento. A esto se le sumó Zayn Malik, quien cuestiono la transparencia de los Grammys.

Ganadores de este año:

Álbum del año

Folklore, de Taylor Swift

Canción del año

I Can’t Breathe, de H.E.R.

Grabación del año

Everything I Wanted, de Billie Eilish

Mejor artista revelación

Megan Thee Stallion

Mejor canción pop solista

Harry Styles, por Watermelon Sugar

Mejor canción pop dúo/banda

Lady Gaga con Ariana Grande, por Rain On Me

Mejor álbum electrónica

Bubba, de Kaytranada

Grabación electrónica

Kaytranada feat. Kali Uchis – 10%

Mejor álbum pop

Dua Lipa, por Future Nostalgia

Mejor álbum de rock

The Strokes, por The New Abnormal

Mejor canción de rock

Brittany Howard, por Stay High

Mejor interpretación de rock

Fiona Apple, por Shameika

Mejor álbum de R&B

Bigger Love, de John Legend

Mejor interpretación de R&B

Black Parade, de Beyoncé

Mejor canción de rap

Savage, de Megan Thee Stallion con Beyoncé

Mejor álbum de rap

King’s Disease, de Nas

Mejor interpretación de rap

Savage, de Megan Thee Stallion con Beyoncé

Mejor álbum de jazz vocal

Secrets Are The Best Stories, de Kurt Elling con Danilo Pérez

Mejor video musical

Beyoncé, por Brown Skin Girl

Película musical

The Sound of My Voice, por Linda Rondstat

Mejor álbum de pop latino o urbano

Bad Bunny, por YHLQMDLG

Mejor álbum rock latino o alternativo

Fito Páez, por La Conquista del Espacio

Mejor Álbum Regional Mexicano

Un Canto por México, Vol. 1, de Natalia LaFourcade

Mejor productor del año

Andrew Watt

Mejor banda sonora

Joker

Mejor canción original

No Time To Die, de Billie Eilish

Mejor álbum pop tradicional

American Standard, de James Taylor

