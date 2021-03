“Hipocresía”: La furia de Elton John a la negación de la Iglesia de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo

Indignado reaccionó Elton John, luego de que el Vaticano se negara a bendecir las uniones entre personas del mismo sexo en un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que declara que “Dios no puede bendecir el pecado”.

Al respecto, el cantante inglés calificó la actitud de “hipócrita”, recordando la inversión financiera de la iglesia en su película biográfica “Rocketman” de 2019, en la que se declara un hombre gay.

Elton tuiteó: “¿Cómo puede el Vaticano negarse a bendecir los matrimonios homosexuales porque ellos ‘son pecado’, pero felizmente obtienen una ganancia de invertir millones en ‘Rocketman’, una película que celebra que encontré la felicidad de mi matrimonio con (mi esposo) David (Furnish)”.

How can the Vatican refuse to bless gay marriages because they “are sin”, yet happily make a profit from investing millions in “Rocketman” – a film which celebrates my finding happiness from my marriage to David?? #hypocrisy@VaticanNews @Pontifex pic.twitter.com/sURtrWB6Nd

— Elton John (@eltonofficial) March 15, 2021