¿Con Metallica?: Elton John sigue realizando colaboraciones

En su programa Apple Music 1, “Rocket Hour”, Elton John reveló en una conversación con SG Lewis, que “acaba de terminar algo” con Metallica.

Aunque suene impensado, es real y es parte de las colaboraciones que John ha venido realizando con distintos grupos y artistas como Gorillaz

Como él mismo lo dijo: “Durante este periodo de cuarentena, he estado trabajando con Gorillaz y gente parecida. No he hecho nada de mi carrera en solitario, pero he estado trabajando en cosas geniales con otras personas”.

Recordemos que en enero Miley Cyrus contó que había realizado un cover de Metallica de la canción “Nothing Else Matters” con Elton Hohn al piano, pero al parecer, de acuerdo a las declaraciones del artista, esto podría ser algo nuevo.

Habrá que esperar para conocerlo.