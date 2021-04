¿Queen tendrá nueva música? Brian May reveló que lo han estado intentando

Brian May, Robert Taylor y Adam Lambert -vocalista de Queen hace una década-, han estado trabajando en nueva música durante esta pandemia.

Así lo reveló el propio Brian May en la revista Guitar Player donde el guitarrista comentó que “solo surgió”, agregando eso sí “pero hasta este momento no hemos sentido que nada de lo que hayamos hecho haya presionado el botón de la manera correcta. Así que no es que estemos cerrados a la idea, es solo que aún no sucedió”.

El último disco de Queen con Freddie Mercury aún vivo fue Made in Heaven. Después en 2008, la banda editó The Cosmos Rocks, grabado con Paul Rodgers como vocalista.

Lo que sí está claro es que el próximo año Queen realizará la gira Rhapsody Tour que tuvo que ser pospuesta por la pandemia de Covid-19.