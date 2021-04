Canciones con cuento: El apocalipsis en “Is the End of the World as We Know It”

La canción de un sueño de Michael Stipe que es como un flujo de la conciencia, y la letra tiene mucho sin sentido.

Como comentó Ignacio Olivares, esta canción fue inspirada en una de Bob Dylan, “Subterranean Homesick Blues” que es como un gran relato, igual que “Is the End of the World as We Know It”.

Canción que se transformo en un himno en medio de la pandemia hablando del fin del mundo.