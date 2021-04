¿Te animas a postular?: Boy George busca a actor que lo interprete en biopic de su vida

Hace algunos días, a través de sus redes sociales, Boy George, líder de Culture Club, anunció que se realizará una biopic sobre su vida la que contará “los humildes comienzos del cantante en una familia de clase trabajadora irlandesa, hasta su ascenso a la cima de las listas internacionales con Culture Club”, de acuerdo a lo que se ha comunicado.

La biopic se va a llamar “Karma Chameleon” y será dirigida por Sacha Gervasi.

Boy George además lanzó un casting internacional para encontrar al actor “de cualquier parte del mundo” que lo interprete.

— Boy George (the truth is in your breath) (@BoyGeorge) April 20, 2021