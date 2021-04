“Happier Than Ever”: ¿Lo nuevo de Billie Eilish?

Son solo 15 segundos en los que se escucha “Happier Than Ever”, una pista que aparece en el documental “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” y de la que ella y su hermano Finneas, se burlan preguntándose qué es “más feliz que nunca”.

A pesar de las burlas, pareciera ser que “Happier Than Ever” será el nuevo single de la cantante, ahora platinada, después de su álbum de 2019 WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

