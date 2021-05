“Violento abusador de mujeres”: Sinead O’Connor denuncia a Prince

La artista Sinead O’Connor está pronta a lanzar su libro de memorias “Rememberings”, el 1 de junio. Un libro en el que repasará su vida y presente.

Dentro de los pasajes que recorre la artista irlandesa, está su experiencia con Prince, compositor de su mayor éxito “Nothing Compares 2 U”.

En una entrevista en The New York Times, O’Connor comentó que su encuentro no fue agradable viviendo una experiencia violenta y de maltrato. La cantante comentó que iniciado el encuentro, Prince la encaró por “decir groserías en las entrevistas”.

También acusó que Prince quiso hacer una pelea de almohadas, “solo para golpearme con algo duro que él había deslizado en su funda”. Y agregó: “Tienes que estar loco para ser músico, pero hay una diferencia entre estar loco y ser un violento abusador de mujeres”.

O’Connor dijo que intentó escapar de la mansión del cantante, pero que él la persiguió en auto.