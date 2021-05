“Reprise”: Los éxitos de Moby con la Budapest Art Orchestra

Richard Melville Hall, el hombre detrás de Moby, es un icónico compositor de música electrónica, sin embrago en su nuevo disco Reprise, presenta sus grandes éxitos en conjunto con la Budapest Art Orchestra.

Además de esta sorpresa, el disco incluye una versión de “Heroes” de David Bowie, un homenaje a su amigo y vecino.

Como comentó Hall a Rock and Pop: “Mi misión como artista es simplemente comunicar emociones a través de la música y con este disco, con Reprise, me fascinó trabajar con estos cantantes, con los coros de gospel y la orquesta que ya conocía. Creo que he sido capaz de crear versiones muy emocionales de estas canciones”.

En Reprise la invitación es a conectarse con la música y la naturaleza, gracias a que, como muchos coros tuvieron que grabarse en un patio, en varios temas se escuchan pájaros. “De hecho, si alguna vez estás realmente aburrida y escuchas de cerca, es posible que de fondo, especialmente en los coros de gospel, escuches el sonido de pájaros o incluso de un auto a la distancia. Porque todos los cantos de gospel los grabamos individualmente y de pie afuera en el patio”, dijo él mismo.

Pero esto no es todo. Por si fuera poco, Moby, además de lanzar el disco también presenta un documental “Moby doc”, el que para ciertos países está disponible desde hoy y para el resto del mundo, donde entra Chile, estará disponible el próximo 30 de julio.

El documental cuenta su vida musical. Hijo de madre pianista y de una familia devota a la música, estudió música y guitarra clásica desde los 9 años y ya a los 13 descubrió su pasión cuando conoció el punk rock.

También habla de su infancia solitaria después de que su madre enviudara, creciendo con mascotas como amigos