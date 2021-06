Un año sin Pau Donés: Las enseñanzas que nos dejó en 6 frases

El cantautor español luchaba contra un cáncer de colon desde el año 2015. Optimista y lleno de frases que han marcado épocas, Pau Donés ha sido inspiración para muchos.

Conocido por ser el líder de Jarabe de Palo en los años 90, el músico y guitarrista murió el 9 de junio del 2020.

Detrás de canciones con aires de eslogan, su experiencia en el mundo de la publicidad se plasmó en sus letras. Desde que le diagnosticaron el cáncer, se conoció su veta más optimista celebrando la vida, la empatía y siempre agradeciendo.

A un año de su muerte, lo recordamos con 6 de sus frases que siguen inspirando y enseñando. Todas del documental “Eso que tú me das”:

1. “No se puede tener miedo a la enfermedad, al dolor. Hay que vivir”.

2.”Desde el momento que aceptas que la muerte es algo que va contigo y que no es algo que es malo, sino que es algo que es parte de la vida, yo creo que sí. Vives mucho más tranquilo”.

3.”Pedir perdón es muy bonito. Es como dar las gracias. Es como llorar”.

4.“La vida son cuatro días y tres ya han pasado. No odies a los demás. Si algo no te interesa, pues déjalo de lado. El odio no nos conduce a nada”.

5.”No te preocupes, ocúpate. Disfruta, diviértete, móntate la vida para lo que te quede, aunque no sepas cuánto es, que estés bien, a gusto y lo más feliz que puedas”.

6.”No llorar me parece un síntoma de debilidad. Llorar es un síntoma de valentía, me encanta llorar”.

Homenajes

Entre los homenajes que han inundado las redes sociales conmemorando la muerte de Donés, está la grabación de “Valiente”, parte del último disco que el cantante grabó junto a Jarabe de Palo Tragas o escupes.

También amigos y familiares lanzaron la campaña “Vivir es urgente”, frase de Donés que pusieron en poleras las que con su venta recaudarán dinero para la investigación oncológica.