“Estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte”: La última entrevista de Pau Donés

Desde el año 2015, el cantante Pau Donés, luchaba contra un cáncer de colon, el que finalmente lo mató el 9 de junio de este 2020, a los 53 años, en medio de la pandemia por Covid-19 que atraviesa el mundo.

20 días antes de morir, Donés llamó a su amigo periodista Jordi Évole invitándolo a su casa para registrar una última conversación: “Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa de la Vall d’Aran. Me gustaría que subieses, pudiésemos tener una charla, que la grabes y hagas con ella lo que quieras”.

Este domingo el canal de televisión español La Sexta mostró el documental “Eso que tú me das” dirigido por Évole, que muestra la conversación entre el vocalista de Jarabe de Palo y el comunicador.

Las reflexiones de Pau Donés

Durante el documental, Évole le confesó a Pau Donés que le sorprendió que quisiera salir en el documental por su apariencia física en esos momentos: “Bueno, no pasa nada. Es el aspecto que tengo ahora que estoy enfermo, estoy enfermito de cáncer. No pasa nada por mostrarme así. Es mejor, así se normaliza un aspecto que poco a poco se debe normalizar. Pero estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte”, reflexionó el artista.

“El miedo es terrible” reflexionaba Donés. “Yo no lo vivo porque soy poco miedoso, pero lo veo y eso me aterroriza”, confesó el cantante, que subrayó que “cuando la gente tiene miedo a la vida, a las cosas, a moverse, a decidir y a querer y a que le quieran es terrible. Bloquea. No se puede tener miedo a la enfermedad, al dolor. Hay que vivir”, comentó.

“Desde el momento que aceptas que la muerte es algo que va contigo y que no es algo que es malo, sino que es algo que es parte de la vida, yo creo que sí. Vives mucho más tranquilo”, aseguró.

Por su parte, Évole le recordó al cantante que “esta entrevista, si se ve, se verá cuando ya no estés” y le preguntó qué sentía frente a esto. Ante esto, Donés respondió que le provocaba “una curiosidad tremenda”: “Yo no voy a estar, pero la habremos hecho con un tío que, en este momento, está, y diciendo lo que piensa y siendo lo que es”.

“Me hubiera encantado haber conocido a mis nietos, pero bueno, los conoceré igual, pero de lejos”, señaló Pau Donés, que explicó que siempre ha intentado no hacer nada de lo que no pudiera pedir perdón “porque eso querrá decir que es algo que es chungo”.

Ante esto, aseguró que “pedir perdón es muy bonito. Es como dar las gracias. Es como llorar”.