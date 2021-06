Celebramos los 79 de Paul McCartney con 10 de sus mejores composiciones

Un día como hoy, pero de 1942, nació en Inglaterra uno de los prodigios de la música: James Paul McCartney. Hijo de una enfermera y un bombero, el que además tocaba piano y trompeta en una banda de jazz.

La música estuvo siempre presente en su vida y desde pequeño interactuó con distintos instrumentos musicales, lo que le daría una buena base para componer. Como diría Bárbara Espejo en sus Notables: “El muchachito diestro para todo, descubrió que era zurdo para la guitarra. Dio vuelta las cuerdas y se dedicó a ella”.

Con solo 14 años McCartney en 1956 escribió su primera canción titulada “I Lost My Little Girl”, la cual fue creada en menos de dos minutos con una guitarra que tiene hasta el día de hoy. Este tema fue grabado en 1991 y fue incluido en el álbum Unplugged (The Official Bootleg).

Formó parte de The Beatles desde el principio y en 1962 consiguieron su primer éxito comercial con “Love Me Do”. Luego vinieron las giras, la beatlemanía, la histeria.

A sus 79 años, muy lejos de estar fuera de las pistas, Sir McCartney sigue lanzando discos y consiguiendo marcas, como ser el segundo compositor más exitoso, por debajo solo de Elvis Presley.

Entre las curiosidades del ex Beatle, está que vendieron su certificado de nacimiento por más US$20 mil (más de $13 millones); hay un pequeño planeta que lleva su nombre y es detective honorario de la policía de Nueva York.

Celebramos a Paul McCartney con sus creaciones:

