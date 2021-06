Cada vez más cerca el documental de Peter Jackson sobre The Beatles (y tiene casi seis horas de duración)

Uno de los últimos trabajos (y de los más esperados) sobre The Beatles es “The Beatles: Get back”, el documental de Peter Jackson sobre las grabaciones de Let it be.

El proyecto cuenta con 60 horas de material que ni siquiera los mismos integrantes del grupo llegaron a ver y el que el mismo Jackson revisó antes de aceptar el proyecto.

Según el cineasta de El Señor de los Anillos, la película toma un giro en torno a la perspectiva histórica de los hechos.

“Estas tres semanas son el período más productivo y constructivo en toda la carrera de The Beatles”, comentó Jackson a Vanity Fair, donde además aclaró que ha tenido libertad creativa y le ha mostrado el material a McCartney, Starr, Olivia (la viuda de Harrison) y a Sean, hijo de Ono y Lennon.

Por otro lado, el mismo Paul McCartney había sostenido que el documental es una prueba de que él no fue el responsable de la separación de la banda “fue muy reafirmante para mí. Porque prueba que mi principal recuerdo de los Beatles era la alegría y la habilidad.”

“La prueba es la grabación. Compré el lado oscuro de la ruptura de los Beatles y pensé, ‘Oh Dios, yo tengo la culpa’. Sabía que no lo era, pero es fácil cuando el clima está así empezar a pensar así”, agregó.

Este jueves se confirmó que The Beatles: Get back será lanzado de forma dividida en tres episodios (cuya duración es de cerca de dos horas cada uno) los días 25, 26 y 27 de noviembre en la plataforma Disney+.

Puedes ver el adelanto aquí: