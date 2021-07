Italia y el mundo pierden a una diva: A los 78 años murió Rafaella Carrà

Mallas apretadas, colores fuertes, brillos y coreografías son solo parte de todo lo por que Rafaela Carrà será recordada.

Icono de la música italiana de los años 70, la cantante y presentadora conquistó Latinoamérica con su “Explota, explótame, explo”, “Caliente, caliente” y “Hay que venir al sur”. Dueña de Festivales de Viña del Mar y programas de televisión, la Carrà se ganó el corazón de los chilenos.

Comenzó su carrera a los 9 años principalmente en el teatro, pero a poco andar y después de un paso por Hollywood, se dio cuenta que lo suyo era más la pantalla chica y el baile.

Se tiñó de rubia platinada, estilo característico que conservó hasta sus últimos días y tomó su apellido artístico del pintor italiano Carlo Carrà, apareció cantando la canción principal del programa de televisión de variedades “Canzonissima” y su estilo liberado de ombligo al aire la hizo odiada y amada por muchos.

Desde ahí, su estilo desenfadado para la época conquistó continentes y todos querían tener a Rafaella en sus programas de televisión. Y Chile no fue la excepción.

Sergio Japino, uno de sus grandes amores de la vida, fue quien dio la noticia de la muerte de la artista: “Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre”, declaró.

Y agregó: “Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso”.

Rafaella Carrà acarreaba hace sin tiempo una enfermedad de la que poco se sabe, pero que le costó la vida este lunes 5 de julio a los 78 años.

Recordamos a la cantante con varios de sus grandes éxitos: