El viaje interestelar de Coldplay ya tiene disco: “Music of the Spheres”

Coldplay está de regreso y así lo están haciendo saber.

Después del lanzamiento de “Higher Power” desde, literalmente, el espacio, finalmente Coldplay anunció que su próximo disco se llamará Music of the Spheres y verá la luz el próximo 15 de octubre.

Detrás de esta nueva producción está el legendario Max Martin.

La banda dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con una nota escrita a mano en la que se lee “Gracias por escuchar, o venir a los shows, o de cualquier manera que nos hayamos conocido a través de la música”, firmada por Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion.

Love c, g, w & j 🪐 (and p) pic.twitter.com/XEJlt5XbE6

Para después publicar un pequeño clip anunciando también la llegada del nuevo disco en el que se escuchan varias de las canciones que componen el álbum en un viaje por el espacio lleno de colores y formas.

Music Of The Spheres. The new album 🪐 October 15th, 2021.

Available to pre-order: https://t.co/TglyCzQdOq pic.twitter.com/ydofZEUDmE

— Coldplay (@coldplay) July 20, 2021