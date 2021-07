Murió John Hutchinson, el guitarrista detrás de “Space Oddity” de David Bowie

John “Hutch” Hutchinson siempre estuvo ligado a la música. Comenzó en los Tennesseans y los Dave Kirby Five y llegó a telonear a Little Richard.

Siempre detrás de la guitarra “Hutch” conoció a David Bowie en 1966 cuando audicionó para entrar a la banda de Bowie, Buzz. Claro que el trabajo en conjunto duró poco. Después de una incursión como solista de Bowie y volver a armar una banda, finalmente “Hutch” acompañó al Duque Blanco desde 1968 cuando el músico volvió a ser solista.

Fue en febrero de 1969 cuando grabaron la primera versión de “Space Oddity”, pero el guitarrista no vio un futuro junto a Bowie y decidió deshacer el dúo para dedicarse a su familia. Por esto, en la versión final de la canción, no está la guitarra de “Hutch”.

Eso sí, se puede escuchar su talento en la aparición de “Space Oddity” en la reedición del álbum de 2009, y en la colección de ingles de vinilo titulada Clareville Grove Demos, de 2019.

Años después, Bowie contrató a “Hutch” para la gira de despedida de Ziggy Stardust y también como guitarrista de doce cuerdas en las giras de Aladdin Sane por los Estados Unidos, Reino Unido y Japón.

John Hutchinson murió luego de una larga enfermedad. A través de las redes sociales del también fallecido Davis Bowie, lamentaron el fallecimiento: “Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de John Hutchinson”.

Ours thoughts are with the family and friends of John Hutchinson who passed in hospital yesterday after a long illness. John was described as “a semi-retired and little-known jazz guitarist and a veteran of three important David Bowie bands for seven years between 1966 and 1973.“ pic.twitter.com/hTwgPSidcv

— David Bowie Official (@DavidBowieReal) July 25, 2021