Así se viene “Pressure Machine” de The Killers: La banda adelanta un nuevo trailer

El séptimo álbum de The Killers, es en parte, una respuesta al cierre pandémico por Covid-19 que interrumpió la promoción de Imploding the Mirage.

Se trata de Pressure Machine, un disco que, como han dicho desde la banda, es “más tranquilo e impulsado por el estudio de personajes”.

“Todo se detuvo en seco. Y fue la primera vez en mucho tiempo para mí que me enfrenté al silencio”, dijo el cantante Brandon Flowers en un comunicado. “Y de ese silencio comenzó a florecer este disco, lleno de canciones que de otro modo habrían sido demasiado tranquilas y ahogadas por el ruido de los discos típicos de Killers”.

Si se pudiera describir el álbum sobre de qué va, sería: “realidades cotidianas de una pequeña ciudad estadounidense con una belleza cruda y dura, y el álbum más sobrio y resonante de The Killers”, de acuerdo a lo informado por la banda.

The Killers ya había publicado un pequeño trailer sobre el nuevo disco, y ahora lanzaron uno nuevo en el que recopila testimonios de personas que hablan de su adicción a las drogas y su creencia en Dios mientras se escucha: “todo el mundo está tratando de escapar de algo”.

El disco será lanzado el próximo 13 de agosto y ya se puede preordenar:

If you haven’t pre-saved Pressure Machine on Spotify, what are you waiting for? https://t.co/OJpNNuhAfa pic.twitter.com/OPI7gcYO3L

— The Killers (@thekillers) July 27, 2021