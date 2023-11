Con 20 canciones y sus grandes éxitos: The Killers anuncia nuevo disco para este año

La banda estadounidense The Killers anunció un nuevo disco donde recopila sus más grandes éxitos, el segundo de este tipo, Direct Hits, que fue publicado en 2013.

La nueva publicación recogerá las mejores canciones del conjunto desde 2003 en adelante, además, contará con una nueva canción: Spirit.

Rebel Diamonds, será lanzado el 8 de diciembre de este año y contará con 20 canciones, y además de estar disponible en las plataformas digitales, también tendrá la opción de ser comprado en formato físico.

Además, The Killers aprovechó de lanzar un video tráiler del nuevo disco, donde se ven imágenes de distintos momentos de la banda, que celebra 20 años de carrera.

Revisa la lista completa de las 20 canciones que tendrá Rebel Diamonds:

01 Jenny Was a Friend of Mine

02 Mr. Brightside

03 All These Things That I’ve Done

04 Somebody Told Me

05 When You Were Young

06 Read My Mind

07 Human

08 Spaceman

09 A Dustland Fairytale

10 Runaways

11 Be Still

12 The Man

13 Caution

14 My Own Soul’s Warning

15 Dying Breed

16 Pressure Machine

17 Quiet Town

18 Boy

19 Your Side of Town

20 Spirit