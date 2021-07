Escucha “The Dawntreader” de Joni Mitchell grabada por Jimi Henrix en 1968

Una recopilación llena de pequeñas joyas será el box set Joni Mitchell Archives Vol. 2: The Reprise Years (1968-1971) de la canadiense.

De lo que será este álbum que estará disponible desde el 29 de octubre, hoy conocemos la versión en vivo de “The Dawntreader” grabada por Jimi Hendrix en 1968. Una de las tantas canciones que fueron parte del concierto dado en Le Hibou Coffee House en Ottawa, Ontario.

De acuerdo a lo que contó Mitchell en su Instagram sobre esa mítica grabación: “Vinieron y me dijeron, ‘Jimi Hendrix está aquí, y está en la puerta principal (…) Fui a encontrarme con él. Tenía una caja grande. Me dijo: ‘Mi nombre es Jimi Hendrix. Estoy en la misma etiqueta que tú. Reprise Records.Me gustaría grabar su programa. ¿Te importa? Dije: No, en absoluto. Había una gran grabadora de carrete a carrete en la caja”.

El box set solo tendrá 4 mil copias y contará de 5 CD o una colección de 10 LP.