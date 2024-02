Música en la Luna: Elvis Presley, Bob Marley y Jimi Hendrix ya están sonando

La tecnología espacial sigue avanzando a pasos agigantados y una de las empresas más famosas en este rubro es SpaceX, del multimillonario Elon Musk, que recientemente ha enviado una “cápsula del tiempo centrada en las artes”, por medio de su nave de aterrizaje lunar Odysseus.

El módulo Nova-C tuvo su aterrizaje en la Luna una semana después de su despegue. Es la primera nave privada en alcanzar la superficie del satélite natural y su propósito es proyectar la cultura de la raza humana al exterior de nuestro planeta.

La “cápsula del tiempo” contiene distintos registros de la historia de la humanidad, como fotos, música, arte, entre otros materiales. Desde esta tecnología se proyectan fragmentos de cada artista, por ejemplo, las pinturas de Van Gogh o la música de Elvis Presley, Bob Marley, Janis Joplin, Jimi Hendrix, entre otros artistas.

Esta nave cuenta con 4,5 metros de altura y durante el proceso de aterrizaje en la Luna sufrió un problema debido a la rapidez con la que llegó a la superficie, provocando que quedara volcada hacia un costado, dañando sus antenas y finalmente su funcionalidad. Según los ingenieros de este vehículo espacial, tras una noche lunar de dos semanas, el dispositivo se quedará sin baterías por falta de energía, provocando su muerte. Pero no todo son malas noticias, ya que aseguran que la “cápsula del tiempo” tendrá una duración de años en la superficie.

La Nova-C está confeccionada con níquel, vidrio y NanoFiche, que fue diseñado con el objetivo de durar millones de años. Entre otros artistas y obras musicales que podemos encontrar están The Who, Chuck Berry, portales de Woodstock y uno de los álbumes más importantes de la historia de la música, Dark Side of the Moon, según información entregada por Billboard.

Desde Intuitive Machines, han publicado en su cuenta de X que “Odysseus continúa generando energía solar en la Luna, lo que permite a los controladores de vuelo continuar recopilando datos de la región del polo sur para promover los objetivos de la misión IM-1”.

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 28, 2024