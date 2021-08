Inspirado en dos canciones de Britney Spears: El nuevo disco de The Weeknd

Cuando el éxito de After Hours todavía está en pleno y seguimos disfrutando de canciones como “Blinding Lights” o “In your eyes”, The Weeknd ya está mostrando lo que será su próximo álbum.

Hace poco conocimos “Take My Breath”, canción que ya nos está haciendo bailar y en el programa de radio Apple Music 1 Memento Mori, The Weeknd tocó canciones que han inspirado su nuevo disco.

The Weeknd puso “Everytime” y “Toxic” del álbum In the Zone de 2003 de Britney Spears:“una mezcla de música que muestra pistas que inspiran la nueva era de Dawn”.

Además, el cantante y compositor también puso canciones de Nas (“Star Wars” y “Thief’s Theme”), así como temas de Swedish House Mafia, Kid Cudi, Kanye West y Tyler, the Creator.

Y sobre el nuevo disco, en el programa The Weeknd también comentó que “el álbum está prácticamente terminado (…) Solo estoy haciendo algunos ajustes finales, algunas notas de mezcla, voces adicionales”.