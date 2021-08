“Me cansé de la traición”: Simon Gallup, bajista de The Cure, abandonó el grupo tras 40 años

Simon Gallup, bajista de The Cure durante 40 años, decidió abandonar el grupo.

“¡Con el corazón un poco apesadumbrado, ya no soy miembro de The Cure!, escribió Gallup en su cuenta de Facebook, junto con desearle “buena suerte” a sus ahora ex compañeros.

El músico respondió a las dudas de sus seguidores y señaló que “estoy bien… simplemente me cansé de la traición”, sin entregar más detalles.

Según la revista People, unas horas después Roger O’Donnell, tecladista de The Cure, se refirió indirectamente a la salida de Gallup en Twitter.

“Un amigo me acaba de decir que vieron a Lol en el Guitar Centro comprando un bajo”, sostuvo haciendo referencia al ex baterista y tecladista del grupo, Lol Tolhurst.

A friend just told me they saw Lol in the Guitar Centre buying a bass???????

— Roger O’Donnell (@RogerODonnellX) August 14, 2021