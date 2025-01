“Es hora de irse”: Robert Smith de The Cure se va de X

El líder de la banda británica The Cure, Robert Smith, ha tomado la decisión de abandonar la plataforma X.

Smith escribió en mayúsculas: “19 DE ENERO DE 2025. HORA DE IRSE. CUALQUIER OTRA CUENTA EN TWITTER QUE DICE SER YO ES UNA MENTIRA”.

Además de anunciar su salida, Smith compartió enlaces a sus perfiles en otras plataformas, como BlueSky, Instagram y Mastodon, dejando claro que estas serán sus únicos canales oficiales. También advirtió que, si no publica en esas redes regularmente, es probable que esté desconectado.

La decisión de abandonar X había sido anticipada por la actividad reciente del cantante, quien había eliminado algunas de sus publicaciones antiguas en la plataforma.De hecho actualmente su perfil tiene 13 publicaciones. Además, desde 2022, el cantante venía expresando la idea de dejar la plataforma, esto luego de que Elon Musk tomará la dirección.

Aún no se ha confirmado si esta decisión también afectará la presencia oficial de The Cure en la plataforma o si se trata exclusivamente de una postura personal del artista.

Próximos lanzamientos de la banda

En cuanto a la banda, Robert Smith ha revelado detalles sobre dos canciones que probablemente formarán parte del próximo álbum.

A inicios de enero, durante una entrevista en el programa “X-Posure con John Kennedy e Radio X”, el cantante confirmó que las pistas “Christmas Without You”, que ha recibido un nuevo nombre, e “It Can Never Be The Same” estarán incluidas en el próximo proyecto discográfico.

El nuevo álbum de The Cure será la continuación de su decimocuarto LP de estudio, “Songs Of A Lost World”, lanzado en 2024.

Aunque “It Can Never Be The Same” ya ha sido interpretada en vivo durante años, Smith explicó que su lanzamiento como parte de un álbum complementario se había retrasado debido a imprevistos.