“Mixes Of A Lost World”: El álbum de reversiones de The Cure

Junto con el cumpleaños de Robert Smith, líder de The Cure, la banda anunció que lanzará un nuevo disco con reversiones llamado Mixes Of A Lost World que nace de Songs Of A Lost World.

Las nuevas versiones estarán a cargo de artistas como Four Tet, Mogwai, Paul Oakenfold, Mura Masa y Chino Moreno de Deftones y estará a la venta desde el 13 de junio.

Como explicó Smith a NME, “justo después de Navidad, me enviaron un par de remixes no solicitados de temas de Songs Of A Lost World y me encantaron”, agregando: “The Cure tiene una historia colorida con todo tipo de música dance. Y me dio curiosidad saber cómo sonaría todo el álbum reinterpretado por otros”.

Asegurando que “esta curiosidad resultó en un viaje fabuloso a través de las ocho canciones por 24 maravillosos artistas y remixers y está muy por encima de lo que podría haber esperado”.

Escucha aquí un adelanto: