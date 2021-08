The Rolling Stones lanzó una canción inédita en el marco de su reedición de “Tattoo You”

Los Rolling Stones están celebrando los cuarenta años del lanzamiento del álbum “Tattoo You” y para ello publicarán una colección remasterizada con canciones inéditas de la época, incluida “Living In The Heart Of Love”.

Este anuncio se produce en medio de que la banca británica prepara las fechas para su gira “No Filter”, la que comenzará el próximo 26 de septiembre. De esta se sabe que Charlie Watts no estará tocando la batería.

TATTOO YOU — 40TH ANNIVERSARY EDITION 🖤

A whole new experience…9 new unheard tracks (including ‘Living In The Heart Of Love’ you can hear now) alongside an all-new 2021 remaster of the album & Stones infamous Wembley Stadium ‘82 live show. Pre-order: https://t.co/DjBFbf0Oao pic.twitter.com/fXiJ5TmNGG

— The Rolling Stones (@RollingStones) August 19, 2021