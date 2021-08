El mundo de la música se despide Charlie Watts

Destacadas figuras del mundo de la música se ha despedido de Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, que falleció este martes a los 80 años de edad.

Uno de ellos fue Paul McCartney, quien ha transmitido su tristeza en un vídeo: “Era un fantástico baterista, firme como una roca”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paul McCartney (@paulmccartney)



Por su parte, su compañero de The Beatles, Ringo Starr tuiteó: “Dios bendiga a Charlie Watts te vamos a extrañar. Paz y amor a la familia”.

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo 😎✌️🌟❤️🌈🎶☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

Dave Davies, fundador de la banda The Kinks, lo ha definido como un hombre “encantador”: “Lo conocí un poco, solía encontrarme con él en el tren cuando iba a Devon [Inglaterra] hace años y años, era un gran baterista y un gran tipo”.

In total shock Charlie Watts was a lovely guy. He will be sorely missed. Deepest sympathy to his wife, the band and all his family and friends. 1/2 #charliewatts @RollingStones — Dave Davies (@davedavieskinks) August 24, 2021

Glen Matlock, de los Sex Pistols sostuvo que es también “un día triste”. “Mantuviste el ritmo de la banda sonora de nuestras vidas”

También se han sumado músico canadiense Bryan Adams, quien lo ha recordado como “uno de los mejores bateristas de rock de la historia y un verdadero caballero” y el guitarrista estadunidense, Nile Rodgers le agradeció toda la “gran música”. Y lo ha hecho junto a una fotografía en la que el batería sonríe mientras toca.

El músico Questlove ha utilizado Instagram para anunciar sus condolencias: “El latido del corazón del Rock & Roll. El gran Charlie Watts. Con todo el respeto”. Lol Tolhurst, miembro fundador de The Cure ha reconocido que toda su técnica se la debe a Watts, ya que aprendió a tocar la batería viéndole.

Por su parte, Brian Wilson, de los Beach Boys se ha mostrado “conmocionado”: “No sé qué decir, me siento fatal por la familia de Charlie. Era un gran batería y me encantaba la música de los Stones, hacían grandes discos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brian Wilson (@brianwilsonlive)

La banda Duran Duran lo ha definido como “una inspiración absoluta para una legión de bateristas desde la década de 1960. Un hombre con gracia, estilo, dignidad y compostura”. Joan Jett lo ha rememorado como “el batería más elegante y digno del rock and roll”. “Tocaba exactamente lo que se necesitaba, ni más ni menos. Es único en su especie”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Duran Duran (@duranduran)

Charlie Watts was the most elegant and dignified drummer in rock and roll. He played exactly what was needed – no more – no less. He is one of a kind. pic.twitter.com/aasPZ2fMYX — Joan Jett (@joanjett) August 24, 2021

“Un día muy triste. Charlie Watts fue el mejor batería. El más elegante de los hombres y una compañía genial”, aseguró Elton John en su cuenta de Twitter.