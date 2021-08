“The Lyrics”: El nuevo libro biográfico de Paul McCartney

“The Lyrics” es el nuevo trabajo de Paul McCartney, un libro donde recopila la historia de sus canciones en solitario y con The Beatles.

El texto contiene 154 letras de canciones que también estarán basadas en conversaciones del cantante con el poeta Paul Muldoon.

“Con más frecuencia de las que puedo contar, me han preguntado si escribiría una autobiografía, pero nunca ha sido el momento adecuado. Sé que a algunas personas, cuando llegan a cierta edad, les gusta ir a un diario para recordar los acontecimientos del día a día del pasado, pero yo no tengo esos cuadernos. Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, que he aprendido que tienen el mismo propósito”, comentó McCartney en febrero pasado cuando dio a conocer el libro.

Todas las canciones vendrán con comentarios del exBeatle sobre su creación, las que incluirán “Blackbird”, “Live and Let Die”, “Hey Jude”, “Band on the Run” y “​​Yesterday”, además de “Tell Me Who He Is”, una canción que nunca se grabó y que fue encontrada en los cuadernos de McCartney.

Por otro lado, Allen Lane, editor a cargo, manifestó que incluirá “muchos tesoros más”, como hojas con letras escritas a mano, fotografías, borradores y dibujos personales que no han salido a la luz.

Puedes ver el adelanto a continuación