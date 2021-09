Bob Dylan se va de gira

Después de las acusaciones sobre abuso sexual que cayeron sobre Bob Dylan, el Premio Nobel de Literatura vuelve a hacer noticia, pero por algo más feliz. Saldrá de gira en noviembre de este año para mostrar en vivo su Rough and Rowdy Ways.

La gira comenzará por Estados Unidos, pero de acuerdo a lo que informa su web, se extenderá hasta 2024 así es que más fechas y lugares se irán confirmando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bob Dylan (@bobdylan)

Estas son las fechas que se conocen hasta el momento:

11-02 Milwaukee, WI – Riverside Theatre

11-03 Chicago, IL – Auditorium Theatre

11-05 Cleveland, OH – Key Bank State Theatre

11-06 Columbus, OH – Palace Theatre

11-07 Bloomington, IN – IU Auditorium

11-09 Cincinnati, OH – Procter & Gamble Hall

11-10 Knoxville, TN – Knoxville Auditorium

11-12 Louisville, KY – Palace Theatre

11-13 Charleston, WV – Municipal Auditorium

11-15 Moon Township, PA – Robert Morris Univ. – UPMC Events Center

11-16 Hershey, PA – Hershey Theatre

11-19 New York, NY – Beacon Theatre

11-20 New York, NY – Beacon Theatre

11-21 New York, NY – Beacon Theatre

11-23 Port Chester, NY – Capitol Theatre

11-24 Port Chester, NY – Capitol Theatre

1-26 Providence, RI – Providence Performing Arts Center

11-27 Boston, MA – Wang Theatre

11-29 Philadelphia, PA – The Met

11-30 Philadelphia, PA – The Met

12-02 Washington, D.C. – The Anthem