Elton John y Stevie Wonder juntos son dinamita (nuevamente) en “Finish Line”

No es la primera vez que Elton John y Stevie Wonder trabajan juntos. Ya lo habían hecho en 1983 en “I Guess That’s Why They Call It the Blues” y en 1985 junto a Dionne Warwick y Gladys Knight en “That’s What Friends Are Fory” ahora llegan con “Finish Line”, una canción que es parte del próximo álbum de John: The Lockdown Sessions.

“Nos vemos en la línea de meta, Stevie”, con ese mensaje en sus redes sociales, Elton John presentó la canción llena de emociones.

Hace poco conocíamos “After All”, otra de las canciones colaborativas de John, esta vez junto a Charlie Puth. Y ya habíamos oído su dúo con Lil Mas X y otra colaboración con Dua Lipa y Así que Sir John está dispuesto a generarnos ansiedad para el día que vea La Luz su nuevo disco este próximo 22 de octubre.

Escucha “Finish Line” aquí: