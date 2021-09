“After all”: El adelanto del nuevo disco de Elton John

A la espera de su nuevo The Lockdown Sessions que será estrenado el próximo 22 de octubre, Elton John estrenó el tema “Afer All” un adelante de su próximo disco.

Este nuevo tema de la estrella del pop cuenta con la colaboración de Charlie Puth.

El autor de “Rocket Man” habla maravillas del proceso de creación: “estábamos en el estudio, solos los dos. Tiene un pequeño set montado en casa con su teclado y sintetizadores. Toqué el piano eléctrico y de hecho escribí la canción hasta el final, y luego Charlie escribió la letra bastante rápido. Tuvimos una química increíble en el estudio”.

The Lockdown Sessions cuenta con colaboraciones de recocidas estrellas del rock como Stevie Nicks, Eddie Vedder y Stevie Wonder, así como con superestrellas varias décadas más jóvenes que él, incluidos Miley Cyrus, Dua Lipa y Lil Nas X.

Tracklist

1. Cold Heart (PNAU Remix), con Dua Lipa

2. Always Love You, con Young Thug & Nicki Minaj

3. Learn To Fly, con Surfaces

4. After All, con Charlie Puth

5. Chosen Family, con Rina Sawayama

6. The Pink Phantom, con Gorillaz y 6LACK

7. It’s a sin (global reach mix), con Years & Years

8. Nothing Else Matters, con Miley Cyrus, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo & Chad Smith

9. Orbit, con SG Lewis

10. Simple Things, con Brandi Carlile

11. Beauty In The Bones, Jimmie Allen

12. One Of Me, con Lil Nas X

13. E-Ticket, con Eddie Vedder

14. Finish Line, con tevie Wonder

15. Stolen Car, con Stevie Nicks

16. I’m Not Gonna Miss You, con Glen Campbell

Escucha “After All” aquí: