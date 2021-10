“Yo no lo provoqué”: Paul McCartney dice que Lennon fue el culpable del fin de The Beatles

Lo ha dicho en otras oportunidades, pero volvió a dejarlo claro. En una entrevista de “This Cultural Life”, serie de la BBC Radio 4, Paul McCartney se refirió nuevamente a la separación de The Beatles comentando que por décadas ha tenido que lidiar con all peso y trauma de ser apuntado como el responsable de la separación de la banda, cuando no fue así.

¿Por qué quedó McCartney como el responsable de la separación? Porque en 1970 fue él quien dio la noticia en una entrevista de que los Fab 4 se disolvían, pero como volvió a decir, la decisión no fue de él.

“Yo no instigué la separación. Ese fue nuestro Johnny”, fue parte de lo que dijo Macca en la entrevista que será emitida el próximo 24 de octubre.

Agregando: “Era mi banda, era mi trabajo, era mi vida, así que quería que siguiera. El punto era que John estaba haciendo una nueva vida con Yoko. John siempre había querido separarse de la sociedad porque, ya sabes, lo crió su tía Mimi, que era bastante represiva, por lo que siempre buscaba liberarse”.

“No soy la persona que instigó la división. Oh no, no, no. John entró en una habitación un día y dijo que se iba de The Beatles. ¿Eso está provocando la división, o no?”

Pero Sir Paul ha llevado el estigma por años y así lo dejó claro en una entrevista de 2020 en Revista GQ: “Fui el tipo que rompió con The Beatles y el bastardo que demandó a sus compañeros. Era tan frecuente oírlo que durante años casi me culpo a mí mismo”.

Y al respecto comentó en la entrevista de la BBC “tuve que vivir con eso porque era lo que veía la gente. Todo lo que pude hacer es decir que no”.