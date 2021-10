“=” de Ed Sheeran ya está aquí

Durante este viernes salió a la venta el cuarto álbum de estudio de Ed Sheeran, titulado “=” (leído Equals en inglés e Iguales en español), el cual lo trae de vuelta a la escena musical después de su último lanzamiento en solitario el 2017.

Este disco es el primero que sale a la luz como un hombre casado y como padre, ya que contrajo matrimonio en 2019 y fue padre de una niña durante el confinamiento por Covid-19. En este habla principalmente sobre los excesos que vivió antes de esta etapa.

“Es un poco como un álbum de crisis con un cuarto de vida. Pasé mis 20 años viajando sin responsabilidades, tocando en espectáculos y divirtiéndome, y luego, de repente, las cosas cambiaron. Me casé, me convertí en padre y cumplí 30, y recuerdo ese momento y de repente sentí, ‘ya no puedo hacer esas cosas’“, comentó en The Sun.

En el mismo medio dio a conocer que retirarse de la música fue lo peor que pudo hacer: “Desde que me convertí en padre, me he vuelto bastante limpio. Pero creo que tomarme un tiempo libre y no estar de gira fue lo peor para mi salud porque bebía todos los días”.

Respecto a su nuevo disco, el cantante publicó en sus redes sociales: “Este álbum es mi favorito de los que he hecho, estoy muy orgulloso de él. Gracias a todas las maravillosas personas que trabajaron conmigo. Para mis fans, espero que lo amen tanto como lo hago yo, ha sido un largo viaje hasta este punto”.