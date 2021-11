No era solo una: Ed Sheeran y Elton John hicieron tres canciones de Navidad

Hace un mes llegaban noticias de que Ed Sheeran y Elton John se habían unido para dar vida a una canción de Navidad. Pero ahora sabemos que fueron tres.

Sheeran ya había contado cómo llegaron a grabar juntos: “Me llama casi todos los días. Dijo: «¡Step Into Christmas’ es el número seis en las listas de éxitos! Quiero hacer otra canción navideña, ¿la hacemos juntos?”.

Y en su paso por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Sheeran entregó más detalles contando que no le gustan tanto los villancicos:“Siempre he estado bastante en contra (…) No es que no me guste la Navidad, me encanta la Navidad, pero en términos de hacer una canción navideña, tienes que tirar el fregadero de la cocina”.

Pero John lo convenció y serán tres las canciones que lancen por estos días. Y una se llama “Merry Christmas” y según dijo el cantante, se volvieron locos con los sonidos de campanas y trineos.

Para Elton, las canciones navideñas no son nuevas. De hecho en 1973 estrenó “Step into Christmas”, la cual aparece en al álbum Elton John’s Christmas Party. Un éxito que quiere repetir.