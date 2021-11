Suena Bien chileno: We are the Grand y su versión más rockera

Un regreso que estábamos esperando es el de We are the Grand que llegan con una versión más rockera de ellos mismos. Como comentó Kike Yavar “mantienen mucho la esencia, pero las guitarras están más distorsionadas y afiladas”.

Brendan Dekora, que a trabajado con bandas como Foo Fighters, trabajó en la sonoridad de este nuevo disco que también tiene unas letras apocalípticas y románticas.