We are the grand y el espíritu especial de Corazón negro

En Suena Bien, Bárbara Espejo conversó con We are the grand, que partió con canciones en inglés hace bastante tiempo, y ha ido decantando a canciones en español, explicaron que “al ir creciendo como grupo, se va descubriendo un sonido que nos gusta y llegamos al español. Eso sí afecta en un cambio de sonido, porque al crear melodías no me sale tan bien cantar rápido y eso genera un cambio de sonido”, explicaron.

Estuvieron en un Side show abriendo a 30 Seconds to Mars de Jared Leto”fue sorpresivo, porque no somos fanáticos y son otro género musical, entonces no sabíamos cómo nos iba a ir y fue super sorpresivo porque hubo buena recepción y la gente se sabía las canciones. El público fue muy generoso y nos deja con energía para lo que se viene”.

Corazón negro

“Es un disco bien variado, Con canciones con el sonido de we are the Grand y otras más densas como la que estamos mostrando ahora que es Hacia ti”, comentaron.

El disco refleja en gran parte que hay pocos elementos en las canciones, a diferencias de otros que hay más texturas y el proceso fue muy auténtico”. Como contaron, las canciones las hicieron con dos guitarras en una sala y a componer. “Quisimos retrasar el paso de llegar al estudio”, dijeron, “tiene un espíritu especial”, cerraron.

Para celebrar en grande, el 1 de junio en el Teatro Oriente, harán un concierto de lanzamiento del último disco Corazón negro que saldrá a principios de mayo. Pero además de un repaso por el nuevo álbum, habrán canciones de los otros discos “estamos pensando en un concierto largo con sorpresas”.

Las entradas ya están a la venta en PuntoTicket y ya están casi todas vendidas.