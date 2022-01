“Trying to Find a World That’s Been and Gone: Part 1” es lo nuevo de Noel Gallagher

Harto se ha hablado del nuevo disco de Noel Gallagher High Flying Birds. A la nueva música del ex Oasis, se sumó que hará un documental sobre su álbum. Y hace poco, comenzamos a conocer de qué irá este lanzamiento.

A través de distintas plataformas de streaming, el artista inglés reveló el primer adelanto de su disco. Se trata de la canción “Trying to Find a World That’s Been and Gone: Part 1”.

Escucha aquí: