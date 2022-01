A 6 años de la muerte de David Bowie: Las 7 películas que tienes que ver

David Bowie es uno de los músicos y artistas más eclécticos y multifacéticos del último siglo. Su carrera musical lo llevó a convertirse en un ícono cultural.

Sin embargo, no solo musicalmente Bowie fue prolífico. Bowie también cuenta con una impresionante carrera cinematográfica, llevando sus variados personajes a la pantalla grande.

David Bowie murió un 10 de enero de 2016 a los 69 años producto de un cáncer de hígado.

Por sus dotes de actor, Bowie ganó un premio Saturn y fue nominado a un MTV Movie Award. También ganó un Daytime Emmy Award en la categoría de Outstanding Special Class Special en 2003 por Hollywood Rocks the Movies: The 1970s with David Bowie (AMC).

Aquí te dejamos un listado con algunas de las películas en las que aparece el Duque Blanco:

The Man Who Fell to Earth – 1976

Ziggy Stardust and the Spiders from Mars – 1979

The Hunger – 1983

Merry Christmas, Mr. Lawrence – 1983

Just a Gigolo – 1978

Zoolander – 2001

Absolute Beginners – 1986