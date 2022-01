“No sea como Djokovic, vacúnese contra el Covid-19”: El llamado de Simply Red a vacunarse

La teleserie de Novak Djokovic que estuvo casi una semana retenido en Australia por no tener la vacuna contra el Covid-19 y que todavía no sepa si va a poder jugar el Australia Open o no, no ha dejado indiferente a nadie. Incluso la banda Simply Red se hizo parte de la polémica aprovechando se hacer un llamado a vacunarse contra el Covid-19.

La reconocida banda musical británica utilizó con ironía la figura del número uno de la ATP en sus redes sociales para hacer un llamado a vacunarse contra el Covid-19 y “protegernos” entre todos:

“No sea como Djokovic, tome la ruta fácil, vacúnese contra el Covid-19, protéjase usted y a los demás. Estamos en esto juntos”.

Don’t be a Djokovic, take the easy route, get your COVID-19 jabs, protect yourself and others. We’re In This Together.

— Simply Red (@SimplyRedHQ) January 10, 2022