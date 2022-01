Adele sale a bailar en su nuevo video de “Oh my god”

Desde hace unos días Adele había anunciado que el video de su tema “Oh My God” vería la luz pronto enero, y lo cumplió, pues ya se encuentra en las redes sociales.

El video musical fue grabado en blanco y negro y se ve a la cantante rodeada de bailarines y artistas quienes se mueven y realizan diferentes volteretas en un espacio lleno de sillas y manzanas que le dan un toque minimalista.

Asimismo, en un momento del videoclip se ven a dos dobles de la artista una al lado de la otra en la pantalla, ambas cantándose una a la otra.

El videoclip fue dirigido por Sam Brown, quien también estuvo a cargo del video de “Rolling In The Deep” en 2010. Algo que la cantante destacó en su cuenta de Instagram, además tuvo palabras para el director del video musical

Colaborar juntos nuevamente una década después fue nostálgico, por decir lo menos, dijo.

Hasta este momento “Oh My God” ya cuenta con más de 2 millones de vistas y casi 300 mil me gusta en YouTube, colocándose en el tercer lugar de tendencias en la plataforma.

Revisa acá el videoclip: