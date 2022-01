Chris Martin revela que gracias a “Volver al Futuro” existe Coldplay

El vocalista de Coldplay sorprendió a sus fanáticos tras una curiosa confesión. Durante una entrevista con la animadora y cantante Kelly Clarkson, el músico británico se refirió a cómo “Volver al futuro” lo inspiró a estar en un grupo musical.

Se trata de la escena de “Volver al Futuro” donde el personaje de Michael J. Fox interpreta a Johnny B. Good. “Eso es lo que me hizo querer estar en una banda, dijo el cantante.

La secuencia termina con la frase “Supongo que ustedes no están preparados para esta música. Pero a sus hijos les encantará”, en referencia a que ese estilo de música aún no estaba popularizado en el año en el transcurre el filme.

Esto sucedió mientras el artista y la conductora hablaban sobre los covers de Coldplay, cuando Martin recordó un concierto donde la banda y el actor tocaron juntos. “Mi número uno, probablemente, es Michael J. Fox. Una vez vino y tocó dos de las canciones de Back to the Future con nosotros… Eso fue realmente maravilloso”.

Chris Martin en la entrevista cuenta que creció en una zona rural Inglaterra, donde comenzó grabando cintas desde la televisión para estar más cerca de la música.

Vale destacar que Coldplay anunció que en 2025 dejaría de lanzar nueva música y que tras eso se dedicarían solo a tocar en vivo, una decisión que no le gustó los fanáticos de la banda. Pero no todo fueron malas noticias, porque los británicos regresarán a Chile en 2022 con dos fechas, el 23 y 24 de septiembre, en medio de la gira promocional de su último disco “Music of the Spheres”.

.