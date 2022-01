Son muchos los que han odiado sus canciones, no sólo Bono

“He estado en el auto cuando una de nuestras canciones ha sonado en la radio. Me he puesto de color de, como decimos en Dublín, escarlata. “Estoy tan avergonzado de ellas. Me dan vergüenza ajena” , expresó el vocalista en entrevista con el podcast Awards Chatter, difundido por The Hollywood Reporter.

El artista además explicó que una de las pocas canciones que aprecia es “Vertigo”: “Es probablemente la que más me enorgullece. Es la forma en que se conecta con la multitud”, explicó. Pero también existen otras bandas que se sienten incómodas de cantar sus canciones mas clásicas, o simplemente ya no les gusta.

A continuación, te dejamos una selección de grandes e icónicos hits cuyos artistas o bandas ahora odian:

R.E.M.

El vocalista de la banda, Michael Stipe aseguró que “Shiny Happy People” tiene un “atractivo limitado.” Asimismo, el artista comentó lo siguiente: “Trato de nunca decir nada malo sobre las canciones que particularmente no me gustan. Porque puede haber alguien que lo escuche, para quien signifique todo, o represente algo en su vida que es esencial, y no me gustaría sacarles eso”. Sin embargo, reveló que odia esta exitosa canción de la banda norteamericana.

Nirvana

En entrevista con Rolling Stone, el histórico vocalista de la banda, Kurt Cobain se mostró resentido por la que es la canción insigne de Nirvana: “Teen Spirit”, la cual en ocasiones se negó a cantar en vivo.

Todo el mundo se ha centrado mucho en esa canción. La razón por la que tiene una gran recibida es que la gente la ha visto en MTV un millón de veces. Ha sido golpeado en sus cerebros. Pero creo que hay tantas otras canciones que he escrito que son tan buenas, si no mejores que esa canción, como “Drain You”. Es definitivamente tan buena como “Teen Spirit” . Me encanta la letra y nunca me canso de tocarla. Tal vez si fuera tan grande como ‘Teen Spirit’, no me gustaría tanto, dijo.

Madonna

En el año 2008, la reina del pop comentó que no quería volver a cantar “Holiday” ni “Like a virgin”. “Cada vez que voy a un lugar, suenan mis canciones más antiguas. Estoy cansada de esos trabajos”. Además comentó que no le gusta escuchar sus temas cuando va de compras o a restaurantes.

Robert Plant

“Stairway to Heaven” es una de las canciones más emblemáticas de Led Zeppelin y de toda la historia del rock. Sin embargo, Robert Plant aseguró que esa canción ya no es para él, ya que no le parece que tenga alguna relevancia en la actualidad.

Jorge González

El oriundo de San Miguel tiene una abundante colección de discos en su departamento que habita en la misma comuna. Entre ellos muchos discos de Los Prisioneros, entre reediciones que le llegan de regalo y algunas joyitas ocultas que ha mantenido desde la época más exitosa del trio.

Sin embargo, asegura que ya no le interesa escuchar esos álbumes. “No me gusta, ya no lo hago”, dijo a fines de 2019 en entrevista con Culto. Eso sí, sobre la misma afirmación, el cantante advirtió que se siente orgulloso de gran parte de su obra junto a la agrupación.

Radiohead

Otra banda que odia sus canciones es Radiohead, los ingleses no soportan “Creep”, la canción que los consagró en los años 90. Incluso el cantante del grupo, Thom Yorke, la rebautizó para manifestar aún más su falta de amor: Crap (Mierda).

La canción también comenzó a molestar a la banda, lo que provocó que se negaran a tocarla en algunos de sus shows.

“Parecía que vivíamos los mismos cuatro minutos y medio de nuestras vidas una y otra vez. Fue increíblemente embrutecedor”, dijo una vez Johnny Greenwood, recordando que los miembros de la audiencia se iban después de que se tocaba. Incluso, Thom Yorke también le gritó a la audiencia en un momento: “A la mierda, estamos cansados”.

Beastie Boys

La banda neoyorquina no soporta su hit “(You gotta) fight for your right (to party)”, la cual estaba dedicaba como una sátira a los colectivos de hip hop que se movían por New York en los años 80. Pero lamentablemente, para la banda, gran parte de los fans lo tomaron como un homenaje a esas bandas y artistas de los que intentaban reírse. O sea, todo lo contrario. El trío sacó el tema de sus presentaciones y en su disco de grandes éxitos lo calificó de manera breve pero brutal: “una mierda”.

Queen

Este caso marca una diferencia. El guitarrista de Queen, Brian May, ha comentado que nunca se sintió cómodo con el éxito popular que tuvo “Don’t stop me now”, quizás uno de los éxitos más reconocidos de Queen y fijo en karaokes o programas de TV.

¿La razón? Sentía que las inspiraciones que tuvo Freddie Mercury para escribirla -una vida sexual bajo plena libertad, un goce a destajo de los excesos, un hedonismo en su punto máximo- no eran un relato a idealizar, sobre todo luego del desenlace del cantante, fallecido como consecuencia del Sida en 1991.

Era una época donde Freddie tomaba muchas drogas y tenía sexo con muchos hombres”, rememoró en entrevista con Mojo en los 90.

Oasis

A los de Manchester, les disgusta que “Wonderwall” sea la canción más popular de Oasis, especialmente por el éxito internacional que tuvo.

No puedo soportar esa maldita canción. Cada vez que tengo que cantarla me dan ganas de vomitar. El problema es que fue una gran melodía para nosotros. Vas a Estados Unidos y te dicen: ‘¿Eres el Sr. Wonderwall?’, te dan ganas de odiarlos”, dijo Liam Gallagher.

The Beatles

Era notorio que John Lennon tenía diferencias creativas con su compañero de banda, Paul McCartney, e incluso llamaba el estilo de su amigo como “música de abuelita”.

Al respecto de “Let It Be”, Lennon recordó: “No sé lo que piensa cuando escribe ‘Let It Be’. Ese es Paul. ¿Qué puedes decir? Nada que ver con The Beatles. Podría haber sido Wings (banda de McCartney). Creo que se inspiró en “Bridge Over Troubled Waters (sic)” (de Simon & Garfunkel). Eso es lo que siento, aunque no tengo nada que hacer. Sé que quería escribir un Puente sobre aguas turbulentas”.