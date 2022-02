Mon Laferte ya es mamá

Durante la tarde de este martes, la cantautora nacional Mon Laferte dio a luz a Joel, su primer hijo. A través de su cuenta de Twitter, la artista dio cuenta del nacimiento.

Ya soy mamá — Mon Laferte (@monlaferte) February 10, 2022

La cantante había anunciado en agosto del año pasado que estaba embarazada: “No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más (…) Me siento a medias de alguna manera”, dijo entonces.

En aquella oportunidad, la artista aseguró que llevaba un año intentando tener un hijo: “es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos”, reveló mediante un video en su cuenta de Instagram.