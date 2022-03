“Hola Impostora”, el nuevo single de Francisca Valenzuela

La cantante nacional Francisca Valenzuela estrenó su nueva canción “Hola Impostora”, un tema que viene con un mensaje relacionado con la salud mental.

Como adelanto de su nuevo disco, la artista ha lanzado temas como: “Castillo de Cristal”, “Último Baile”, “Salú” y “Como la Flor”.

Esta canción aborda los problemas de inseguridad que día a día viven las personas que sufren del llamado “Síndrome del Impostor”.

La cantante explicó que “Hola Impostora” es una canción que refleja algunas vivencias personales.

“La escribí porque a veces me siento frustrada y cansada de escuchar esa voz adentro de mí que me dice, “no eres suficiente, eres un fraude, no mereces nada!” y que se alimenta de mis inseguridades y dudas. Quería gritarle “¡Cállate ya!” a esa voz… A ese sentimiento de que una es impostora”, afirmó.