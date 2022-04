Después de 11 años Journey regresa con un nuevo disco

Este 2022 será el año en que Journey volverá con un disco de estudio después de 11 años. El disco, que nación en plena pandemia del Covid-19, por fin será lanzado el próximo 8 de julio.

Freedom es el nombre del disco número 15 de la banda y ya conocemos el primer single que da vida a lo nuevo de Journey. Se trata de “You Got the Best of Me”.

Como contó Neal Schon, guitarrista de la banda: “Pasé mucho tiempo en mi pequeño estudio en la casa, aprendiendo a tocar el teclado y haciendo loops (…) Algunas de las ideas terminaron como canciones. Así que llegó de la nada”.

Actualmente Journey se encuentra de gira junto a Toto por Estados Unidos, así es que es posible que mucha de su nueva música la vayamos conociendo en sus conciertos.