Madonna y Maluma encendieron Medellín (Y estos son los memes)

En el concierto de Maluma que dio ante 40 mil espectadores en el estadio Atanasio Giradott, la invitada estrella de la noche fue la reina del pop: Madonna.

Ambos cantaron su canción en conjunto “Medellín” y además la estrella del pop acompañó a “pretty boy” en otros de sus éxitos como “Music”, canción en la que se vio a Madonna comenzar antes de tiempo lo que disgustó a los fanáticos:

#Madonna’s performance in Maluma’ show was the worst of her career… no dancing, no singing, bad lip sync. pic.twitter.com/tPqzgSFFSx

— Oscar Deltax (@oscardeltax) May 2, 2022