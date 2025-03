Los 81 años de Diana Ross

Con una carrera profesional llena de éxitos, desde su papel como vocalista principal en The Supremes hasta un camino musical en solitario que la llevó a lo más alto de las listas, hoy, 26 de marzo, la cantante y actriz estadounidense Diana Ross cumple 81 años.

Nacida en Detroit en 1944, Ross alcanzó la fama en la década de 1960 como la voz principal de The Supremes, el grupo femenino más exitoso de Motown. Canciones como “Where Did Our Love Go”, “Baby Love”, “Come See About Me”, “Stop! In the Name of Love” y “Love Child” las llevaron a conseguir doce sencillos número uno en la lista Billboard Hot 100, un récord que sigue vigente.

Su exitosa carrera en solitario

Tras dejar The Supremes en 1970, Ross inició una carrera solista que reafirmó su estatus de estrella. Su primer álbum, “Diana Ross”, incluyó el éxito “Ain’t No Mountain High Enough”, que se convirtió en su primer disco número uno en Estados Unidos.

A lo largo de los años 70 y 80, continuó lanzando álbumes y sencillos exitosos, como “Touch Me in the Morning”, “Theme from Mahogany (Do You Know Where You’re Going To)”, “Love Hangover”, “Upside Down” y “Endless Love”, este último un dueto con Lionel Richie que la consolidó como la solista femenina con más número uno en Estados Unidos de la época.

Además, “I’m Coming Out” se convirtió en un himno de empoderamiento y diversidad.

Su talento también la llevó al cine, donde protagonizó “Lady Sings the Blues” (1972), interpretando a Billie Holiday, un papel que le valió una nominación al premio Óscar como Mejor Actriz. Otras incursiones en el cine incluyen “Mahogany” (1975) y “The Wiz” (1978), donde compartió pantalla con Michael Jackson.

Además, a lo largo de su trayectoria, Ross ha sido ganadora de numerosos premios y reconocimientos, incluyendo un Grammy honorífico por su trayectoria en 2012.