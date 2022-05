El lanzamiento de “Harry’s House” será con un concierto en streaming

Anota en un post-it, pon una notificación o escribe en tu agenda. El próximo 20 de mayo Harry Styles lanzará su esperado disco Harry’s House con el concierto One Night Only in New York en el UBS Arena en Belmont Park. Pero lo mejor, es que el show también será transmitido en vivo.

¿Cómo verlo?

A las 21:00hrs. Chile podrá verse través de la plataforma Apple Music. Y por si fuera poco, se repetirá el 22 de mayo a las 12:00hrs. y el 26 del mismo mes a las 11:00hrs.

Este será el primer concierto de la nueva gira de Styles, la que también lo traerá a Chile el 1 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Las entradas ya están agotadas.