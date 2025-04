Sin Spoilers: Cinco años entre las ruinas

Luego del esperado estreno de la segunda temporada de The Last Of Us, el cual se encuentra disponible en la plataforma de streaming MAX y en el canal de HBO, Paula Frederick nos comparte algunas claves para entender por qué esta serie sigue dando que hablar.

Según el tráiler publicado por HBO, la historia de los personajes avanza en cinco años después de lo ocurrido en la primera temporada.