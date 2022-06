Alanis Morissette lanzará un disco para mejorar la salud mental

La destacada cantante Alanis Morissette publicará durante este mes un nuevo trabajo musical, pero no enfocando en el pop/rock al que tiene acostumbrados a sus fanáticos, sino que será un disco para mejorar la salud mental.

Serán 11 canciones con los que la artista quiere ayudar a sus fanáticos a encontrarse con la meditación, una práctica que ella misma empezó a practicar para hacerle frente a sus problemas.

“Cuando comencé a meditar, el primer paso fue tener menos miedo de enfrentar mi ansiedad”, sostuvo la cantante.

El nombre de su nuevo álbum es “The Storm Before The Calm” (La tormenta antes de la calma), el cual saldrá a la venta el viernes 17 de junio y que ya cuenta con un adelanto llamado Safety – Empath in Paradise.

Escucha aquí el adelanto llamado Safety – Empath in Paradise: